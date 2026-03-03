Morelia.— Gerardo Rodríguez Guízar, alias El Congo, señalado como jefe de plaza en Uruapan del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien está relacionado con el grupo responsable del homicidio del alcalde fallecido de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido por autoridades federales y estatales la madrugada de este lunes en Apatzingán.

De acuerdo con fuentes del caso, en su declaración El Congo dijo que en Michoacán hay una oleada de ataques y crímenes que son parte de la pugna en su contra que han desencadenado otras células de la misma organización criminal, tras la muerte del líder del CJNG, Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, ocurrida el pasado domingo 22 de febrero.

Sostuvo que desde la muerte de El Mencho se le voltearon otros grupos, incluidos sus aliados Los Viagras, por el control de la plaza, lo cual ya empieza a tener también réplicas en otras regiones de la entidad.

Lee también Cae “El Congo”, relacionado con homicidio de Carlos Manzo; operaba célula de sicarios bajo el mando de "El Licenciado"

En los últimos días, varios hechos violentos se han registrado en la región de Uruapan. El pasado viernes hubo seis ataques perpetrados por hombres armados que dejaron un saldo preliminar de seis muertos y cuatro lesionados.

La madrugada del domingo, dos de los heridos perdieron la vida en el hospital y el saldo se actualizó a ocho muertos y dos lesionados.

El sábado por la noche, criminales asesinaron a tiros a dos personas más en diferentes hechos; y en Uruapan le prendieron fuego a un taxi.

Lee también Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

La Detención

De acuerdo con información del gabinete de seguridad, El Congo se encargaba de coordinar actividades de extorsión y cobro de piso a productores de aguacate y limón, secuestros y homicidios en la región.

También encabezaba una célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trabajaba bajo el mando de Jorge Armando Gómez Sánchez, El Licenciado, uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde fallecido de Uruapan, Carlos Manzo.

El gabinete de seguridad indicó que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, se desplegó un dispositivo en el cual Rodríguez Guízar fue detenido.

Lee también Indagan nexos de Fuerza Pakal con el CJNG

Ya había sido capturado

Datos de las áreas federales de inteligencia señalan que Gerardo “N” es identificado como el principal operador del CJNG en todos los municipios de la región de Uruapan.

Indicaron que, además de secuestros, asesinatos y venta de droga, El Congo también exigía y cobraba la extorsión a productores de aguacate.

Rodríguez Guízar trabajaba bajo el mando financiero de Jorge Armando Gómez, El Licenciado, y su jefe operativo era Mariano Sierra Santana, hermano del líder del Cártel de Los Viagras, Nicolás Sierra Santana.

Lee también Se cumple una semana del abatimiento de “El Mencho”; violencia, investigaciones y reacomodo en el CJNG

Las mismas fuentes señalan que El Congo fue detenido en 2022 con un importante cargamento de armas, junto con otros integrantes de ese grupo.

A pesar de ser detenidos en flagrancia, él y sus sicarios fueron puestos en libertad por personal de la delegación de la FGR, sin que exista una justificación jurídica en el expediente.