Autoridades federales y de Michoacán detuvieron esta madrugada a Gerardo Rodríguez Guizar, alias “La Burbuja” o “El Congo”, operador regional de una célula delictiva en Uruapan y quien está relacionado con el grupo responsable del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo a las investigaciones se encargaba de coordinar actividades de extorsión y cobro de piso a productores de aguacate y limón, secuestros y homicidios en la región.

También encabezaba una célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trabajaba bajo el mando de Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado”, uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde.

El Gabinete de Seguridad informó que, en seguimiento a trabajos de investigación, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, arrestaron a “La Burbuja” identificado como operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan.

Los uniformados desplegaron un dispositivo de seguridad interinstitucional donde Rodríguez Guizar fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia.

