Más Información

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Pérdidas por 6 mmdp, en Tren Maya y hoteles

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Militares resguardan funeraria por velorio a “El Mencho”, reporta AFP; documenta llegada de coronas fúnebres

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Policía de élite de Chiapas con historial de denuncias y detenciones; esta es la fuerza especial que aparece en la narconómina del CJNG

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Irán reporta ataque a oficina de Benjamín Netanyahu en Israel; oficina de Netanyahu lo niega

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Shakira: La loba logra caza bestial en el Zócalo

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Seguridad de Chiapas se abre a indagatoria por narconómina dada a conocer por EL UNIVERSAL; “no tenemos nada que ocultar”, dice secretario

Autoridades federales y de detuvieron esta madrugada a Gerardo Rodríguez Guizar, alias “La Burbuja” o “El Congo”, operador regional de una célula delictiva en Uruapan y quien está relacionado con el grupo responsable del homicidio del alcalde de Uruapan, .

De acuerdo a las investigaciones se encargaba de coordinar actividades de y cobro de piso a productores de aguacate y limón, secuestros y homicidios en la región.

También encabezaba una célula de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (), trabajaba bajo el mando de Jorge Armando Gómez Sánchez, , uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde.

El Gabinete de Seguridad informó que, en seguimiento a trabajos de investigación, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, arrestaron a “La Burbuja” identificado como operador regional de un grupo delictivo con presencia en .

Lee también

Los uniformados desplegaron un dispositivo de seguridad interinstitucional donde Rodríguez Guizar fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal e integrará la .

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]