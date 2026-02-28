Morelia.— Los casos de Carlos Manzo, Bernardo Bravo, la familia de intérpretes, y los responsables de los bloqueos y quema de vehículos del pasado domingo, que en distintos momentos sacudieron a Michoacán y el país, registran avances en las investigaciones, con detenciones clave y procesos judiciales en marcha.

En conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que en el asesinato del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido en noviembre pasado, la fiscalía reportó nuevas capturas de presuntos responsables, entre ellas la de Alan “N”, quien se une a la lista de 20 detenidos, integrada principalmente por Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como autor intelectual, además de funcionarios y escoltas.

“No vamos a desechar ninguna línea, todo lo estaremos trabajando de la forma más clara y precisa para ir desahogando el proceso de esta investigación”, explicó el fiscal.

En el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, las indagatorias permitieron ubicar y detener a César Alejandro “N”, alias El Botox, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, así como a otros presuntos integrantes; además, se ejecutaron 23 cateos en inmuebles vinculados a la estructura criminal y se aseguraron armas y equipo táctico.

En cuanto al asesinato de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, Anayeli “N”, Víctor Manuel “N” y la menor Megan Mujica Hernández, el fiscal informó que el seguimiento de cámaras, así como operativos, derivaron en la detención y vinculación a proceso de Dilan “N”, otro de los presuntos responsables por homicidio.

Por los hechos violentos del pasado domingo en Michoacán, en el contexto del abatimiento de El Mencho, 25 personas fueron detenidas por su probable participación en la quema de vehículos. Además, 11 policías municipales de Ecuandureo fueron requeridos para definir su situación jurídica.