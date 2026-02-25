Ecuandureo.— El director de la Policía Municipal de Ecuandureo, Michoacán, Jorge Andrés “N”, y 10 elementos de esa corporación fueron detenidos por presuntamente trabajar para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero no serían los únicos. Al menos 38 corporaciones municipales de esta entidad tendrían vínculos con ese grupo delictivo y muchas de ellas están ya bajo investigación, de acuerdo con el gobierno estatal y fuentes federales de seguridad.

Las detenciones

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó ayer que sus agentes detuvieron a dos vehículos con hombres armados y encapuchados que no portaban insignias de alguna corporación.

Uno de ellos se presentó como Jorge Andrés “N”, director de Seguridad Pública Municipal, y el resto como policías municipales.

Al ser revisados, se les encontraron droga, insignias del CJNG y diferentes teléfonos celulares en los que tenían un grupo de WhatsApp a través del cual filtraban información operativa de recorridos y movilización de fuerzas estatales y federales a la organización criminal.

Se informó que este grupo de policías está relacionado con narcobloqueos, quema de vehículos y ataques a autoridades estatales y federales ocurridos el pasado domingo en este muncipio.

Autoridades federales indicaron que todos trabajaban bajo las órdenes directas de Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, líder de una facción importante del CJNG en la región, y a quien se menciona como uno de los posibles sucesores del líder del CJNG, Rubén Oseguera, El Mencho, muerto el domingo pasado en un enfrentamiento con el Ejército.

En la mira

Según las fuentes consultadas, en todo Michoacán hay al menos 38 corporaciones municipales de seguridad vinculadas con el grupo criminal y desde hace meses están en la mira al menos 23 de ellas.

Se trata de Tanhuato, Vista Hermosa, La Piedad, Numarán, Churintzio, Paracho, Chavinda, Chilchota, Ixtlán, Pajacuarán, Panindícuaro, Penjamillo, Purépero, Cojumatlán, Sahuayo, Jiquilpan, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tlazazalca, Venustiano Carranza, Villamar, Yurécuaro y Zacapu.

Estos municipios pertenecen a las regiones Bajío, Occidente, Meseta Purhépecha y Cañada de los 11 Pueblos. Se sospecha que sus policías también están bajo las órdenes del Tío Lako.

En Zamora, la SSP Michoacán cambió a todo el cuerpo de seguridad por sus nexos con el CJNG, con excepción del director, José Alberto Espinoza Sánchez, debido a que el secretario del Ayuntamiento, Felipe Armando Umaña, lo protege.

El CJNG controla policías municipales en las dos regiones de Tierra Caliente: Aguililla, Coalcomán y Chinicuila, que controlaba Armando Gómez Núñez, Delta 1, detenido en diciembre de 2025, así como Carácuaro, Nocupétaro, Tiquicheo, Huetamo y San Lucas, donde opera directamente Francisco Jaramillo Valdovinos, El Serio, quien está bajo las órdenes de Audías Flores Silva, El Jardinero, también señalado como posible sucesor de El Mencho.

Fuentes de seguridad también mencionan a Santa Ana Maya, Puruándiro, Huandacareo, Tacámbaro, Ciudad Hidalgo, Tzintzuntzan y Villa Madero bajo influencia de este grupo criminal.

Tras las captura de los elementos en Ecuandureo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, dijo que hay una investigación de la SSP y la Fiscalía General del Estado para revisar el actuar de las policías donde hubo bloqueos y quema de vehículos el domingo pasado.