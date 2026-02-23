Morelia, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) informó que se ha reducido de manera significativa la tala clandestina en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera. "Prácticamente ha sido erradicada", de acuerdo con el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).

Dijo que la asociación señala que en los últimos tres años la tala pasó de 13.94 hectáreas (2020-2021) a 2.51 hectáreas (2023-2024), lo que representa uno de los logros ambientales más relevantes para Michoacán, entidad que resguarda buena parte del santuario invernal de la mariposa monarca.

Ramírez Bedolla aseguró que este resultado es producto de una estrategia integral impulsada por el Gobierno de Michoacán, que ha fortalecido la vigilancia forestal mediante el sistema satelital Guardián Forestal.

Asimismo, la WWF dio a conocer que se han emitido denuncias por tala clandestina y por cambio de uso de suelo en la zona de amortiguamiento, lo que ha permitido actuar con oportunidad y contener actividades ilegales.

A la par, se consolidaron acciones de restauración ecológica. Tan solo en 2024 y 2025 se reforestaron más de 3.37 millones de plantas, equivalentes a más de 6 mil hectáreas atendidas, además de la dispersión de 64 mil semillas de pino, mediante drones, aseveró.

También mencionó que se han llevado a cabo trabajos de saneamiento forestal en más de 403 hectáreas afectadas.

Y el mandatario michoacano expuso que en enero de 2024 se efectuó el pago de la deuda al Fondo Monarca por un millón de dólares, beneficiando a casi 8 mil ejidatarios y comuneros en municipios como Zitácuaro, Contepec y Áporo, consolidando un modelo que combina conservación, vigilancia y respaldo comunitario.

