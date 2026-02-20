Uruapan, Michoacán. - El primer servicio de teleférico de Michoacán ha entrado en la recta final, porque el ocho de marzo una empresa europea certificará su funcionamiento para determinar, posteriormente, la fecha de inicio de operaciones en beneficio de más de 22 mil michoacanos informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

La inversión para la construcción de este teleférico asciende a tres mil 200 millones de pesos, el gobierno del estado ejecuta la obra sin endeudamiento y tiene una longitud de 8 kilómetros y medio, contará con seis estaciones y 91 cabinas por donde diariamente se moverán los ciudadanos que verán reducidos sus tiempos de traslado, con el mismo costo que el transporte público, expresó.

Ramírez Bedolla aseguró que Michoacán está a días de poner en marcha su primer teleférico, inspirado en el modelo de cablebús de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando se desempeñaba como jefa de Gobierno de Ciudad de México.

Dijo que se encuentra en su recta final de su construcción y próximo a recibir la certificación de su sistema operativo y de seguridad, lo que permitirá poner fecha para su inauguración y puesta en marcha.

El mandatario estatal realizó un recorrido por tres de las seis estaciones, a lo largo de ellas detalló que los procesos de certificación se realizarán por parte de una empresa europea a partir del 8 de marzo, con una duración aproximada de 15 días. “Está muy avanzada la obra, estamos a días de su inauguración”, reiteró.

Ramírez Bedolla destacó que se trata de un transporte público de vanguardia, seguro, amigable con el medio ambiente, económico e inclusivo para las personas con discapacidad.

Asimismo, en el recorrido conoció los avances que existen en las pruebas eléctricas, mecánicas y de los sistemas de comunicaciones; así como del progreso de la obra civil y de los trabajos que se encuentran en proceso.

