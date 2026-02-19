Morelia.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que es genuino el video en el que aparecen militares que agreden al encargado de un establecimiento comercial en ese municipio productor de aguacate.

Al salir de un desayuno con mandos y personal de la 21 Zona Militar, el funcionario estatal, informó que los elementos ya fueron concentrados y la Secretaría de la Defensa está en el proceso de sancionarlos.

“Justo ahorita en el desayuno comentábamos con el general “Bravo” y sí son elementos de la Defensa Nacional, quienes ya están bajo investigación de las mismas leyes militares y están bajo custodia los elementos y serán debidamente sancionados”, señaló.

¿Qué hicieron los militares?

Los elementos del Ejército fueron exhibidos en un video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento, cuando agreden a tablazos y con golpes en la cabeza y en la cara, a un joven.

En la grabación, los soldados también amenazan al poblador y le advierten: “Somos la muerte; somos la verga”.

En el video de más de 14 minutos, se ve a los militares adentro del establecimiento, en el que están dos jóvenes; uno de ellos, el encargado.

Además de golpear en múltiples ocasiones a la víctima, los uniformados lo quieren obligar, con amenazas de muerte, a que les diga que trabaja para el crimen organizado, como “halcón”.

El joven les reitera que no se dedica a actividades ilícitas y el elemento militar se ensaña cada vez más, hasta azotarlo en las máquinas tragamonedas.

Fuentes internas de la Secretaría de Defensa indicaron que los militares agresores son personal de sus filas.

