Michoacán.- Un grupo de uniformados, supuestos integrantes del Ejército Mexicano, fueron exhibidos en video, cuando agreden a tablazos y con golpes en la cabeza y en la cara, a un joven, encargado de un establecimiento de máquinas tragamonedas en el municipio de Peribán, Michoacán. “Somos la muerte; somos la verga”, amenaza el agresor a la víctima.

En el video de más de 14 minutos, se ve a los agresores dentro del establecimiento, en el que están dos jóvenes; uno de ellos, el encargado.

Mira aquí el video:

Fuentes de la Secretaría de la Defensa, al ser consultadas por EL UNIVERSAL, respondieron que se dará parte al Ministerio Público para que se investigue el hecho.

Además de golpear en múltiples ocasiones a la víctima, lo intentan obligar con amenazas de muerte, a que les diga que trabaja para el crimen organizado, como “halcón”.

Lee también Reaprehenden a líder de la CTM en Oaxaca; Fiscalía estatal lo acusa de extorsión en la modalidad de cobro de piso

El joven les dice que no se dedica a actividades ilícitas y el supuesto elemento militar se ensaña cada vez más, hasta azotarlo en las máquinas tragamonedas.

Lee también Detienen y vinculan a proceso a tres personas en Comondú, BCS; les decomisan armas largas y drogas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr/ml