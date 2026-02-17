Más Información

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Reforma electoral, sin acuerdo aún con el PT y Verde: Monreal; asegura que Morena "respaldará en todo" la iniciativa

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Michoacán.- Un grupo de uniformados, supuestos integrantes del , fueron exhibidos en video, cuando agreden a tablazos y con golpes en la cabeza y en la cara, a un joven, encargado de un establecimiento de máquinas tragamonedas en el municipio de Peribán, Michoacán. “Somos la muerte; somos la verga”, amenaza el agresor a la víctima.

En el video de más de 14 minutos, se ve a los agresores dentro del establecimiento, en el que están dos jóvenes; uno de ellos, el encargado.

Fuentes de la Secretaría de la Defensa, al ser consultadas por EL UNIVERSAL, respondieron que se dará parte al Ministerio Público para que se investigue el hecho.

Además de golpear en múltiples ocasiones a la víctima, lo intentan obligar con amenazas de muerte, a que les diga que trabaja para el crimen organizado, como “halcón”.

El joven les dice que no se dedica a y el supuesto elemento militar se ensaña cada vez más, hasta azotarlo en las máquinas tragamonedas.

