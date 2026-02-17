Más Información

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

René Balderas, uno de los líderes de la , fue reaprehendido por elementos de la Fiscalía General de Oaxaca por el delito de extorsión en la modalidad de cobro de piso; también le fueron aseguradas dos camionetas blindadas.

El dirigente transportista fue detenido el pasado domingo 15 de febrero, tras una riña en un bar del centro de la capital del estado en el que se registraron ; tras ser liberado por estos hechos, se le ejecutó la orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Según la Fiscalía de Oaxaca, René Balderas junto con otras personas arribaron a un establecimiento ubicado en la Mojonera, San Francisco Lachigoló, y, mediante intimidación amenazaron con un arma de fuego a los propietarios del negocio para exigirles el pago de 50 mil pesos a cambio de permitirles continuar con sus .

Reaprehenden a líder de la CTM de Oaxaca (17/02/2026). Foto: Especial
Tras su reaprehensión, fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.

Mientras que el aseguramiento de las camionetas blindadas, explicó que esto se debió a que carecen de la documentación federal que les permite su uso.

