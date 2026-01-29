Más Información

Nueva compra masiva del libro "Grandeza" de AMLO, ahora para diputados; Arturo Ávila regala ejemplar a morenistas

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tripulación de Tren Interoceánico no activó válvula de emergencia; transporte no contaba con velocímetro, señala dictamen de la FGR

Buscan a 10 trabajadores de mina en Concordia; Fiscalía de Sinaloa investiga desaparición y despliega operativo

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Tras reconocer la importancia de la llamada de hoy entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, dijo que es necesario mantener, como ahora, un diálogo de cooperación sin subordinación.

“La coordinación institucional, con respeto mutuo, es clave para realizar actividades comerciales sin miedo y fortalecer el consumo interno”, afirmó el líder del comercio organizado.

Añadió que el diálogo respetuoso, sin subordinación, “es la vía correcta para proteger la soberanía del país, pero también para dar certeza a la inversión y cuidar el empleo”.

Expuso que valoran el entendimiento en materia de seguridad entre los dos países, ya que para que las empresas y negocios familiares puedan operar, invertir y crecer, es necesario combatir la violencia y la extorsión.

Dijo que es “positivo” que sigan adelante las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (), porque para que las empresas realicen su planeación e inviertan, requieren certidumbre comercial y reglas claras que permitan definir proyectos de largo plazo.

Hoy por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que tuvo una llamada con su homólogo de Estados Unidos con quien sostuvo una “productiva y cordial conversación” en la que avanzaron en temas comerciales y en la relación bilateral, además de acordar trabajar conjuntamente.

