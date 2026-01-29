Tras reconocer la importancia de la llamada de hoy entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, dijo que es necesario mantener, como ahora, un diálogo de cooperación sin subordinación.

“La coordinación institucional, con respeto mutuo, es clave para realizar actividades comerciales sin miedo y fortalecer el consumo interno”, afirmó el líder del comercio organizado.

Añadió que el diálogo respetuoso, sin subordinación, “es la vía correcta para proteger la soberanía del país, pero también para dar certeza a la inversión y cuidar el empleo”.

Expuso que valoran el entendimiento en materia de seguridad entre los dos países, ya que para que las empresas y negocios familiares puedan operar, invertir y crecer, es necesario combatir la violencia y la extorsión.

Lee también Si revisión del T-MEC es positiva habrá más inversión y confianza en México en segundo semestre: HSBC; prevé crecimiento de 1.5%

Dijo que es “positivo” que sigan adelante las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque para que las empresas realicen su planeación e inviertan, requieren certidumbre comercial y reglas claras que permitan definir proyectos de largo plazo.

Hoy por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que tuvo una llamada con su homólogo de Estados Unidos con quien sostuvo una “productiva y cordial conversación” en la que avanzaron en temas comerciales y en la relación bilateral, además de acordar trabajar conjuntamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc