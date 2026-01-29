Tras un 2025 marcado por bajo crecimiento, riesgos arancelarios e incertidumbre en materia de políticas, la economía mexicana podría mostrar una recuperación gradual en 2026, particularmente en la segunda mitad del año, siempre que la revisión del T-MEC avance de forma favorable, dijo HSBC México.

El economista en jefe de la firma financiera, José Carlos Sánchez, señaló que la incertidumbre en torno al T-MEC fue uno de los factores que más pesó sobre la inversión durante 2025 y explicó parte del débil desempeño económico.

Sin embargo, destacó que la integración comercial con Estados Unidos se mantiene sólida y que México se consolidó como su principal socio comercial. Bajo este contexto, el escenario base del banco es que, si la revisión del tratado se encamina sin sobresaltos, en el segundo semestre de 2026 se observará un repunte en los flujos de inversión y en la confianza empresarial.

“Si la revisión del tratado sale bien, en la segunda mitad de 2026 se espera mayor inversión y confianza. Si no hay acuerdo y la revisión se prolonga, la incertidumbre podría afectar el crecimiento, sobre todo en manufactura. Además, temas como reglas de origen, comercio agrícola, autos y energía estarán en la mesa de negociación”, comentó.

HSBC México estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá 1.5% en 2026, una previsión superior al consenso del mercado. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

HSBC prevé mayor crecimiento de México este 2026

En ese sentido, HSBC México estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá 1.5% en 2026, una previsión superior al consenso del mercado.

El banco atribuye este desempeño a la resiliencia del sector servicios, en particular el turismo, que podría verse impulsado por eventos de gran escala como el Mundial 2026, así como a una gradual recuperación de la manufactura y de otras actividades industriales tras la contracción observada en 2024 y a inicios de 2025.

A ello se suma el dinamismo de las exportaciones, que ha compensado parcialmente la debilidad de la inversión, y un consumo privado que se mantiene estable y sigue apuntalando la demanda interna.

Respecto al entorno comercial, el economista explicó que México enfrenta actualmente aranceles relevantes por parte de Estados Unidos, como el 25% en autos y camiones ligeros, 50% en acero, aluminio y cobre, y hasta 25% en productos de madera, lo que implica que más del 45% de las importaciones estadounidenses desde México estén sujetas a gravámenes sectoriales.

No obstante, el impacto efectivo es menor, cercano a 5%, debido a que una parte importante de los productos cumple con reglas de origen y a que alrededor de 83% de las exportaciones mexicanas está amparada por el T-MEC. En paralelo, México elevó aranceles de hasta 50% a más de mil 400 productos de países sin tratado, principalmente de China, como una medida de protección a la industria local y de alineación con preocupaciones de Estados Unidos.

¿Cómo cerrará la inflación este año según HSBC?

En materia de precios, HSBC México prevé que la inflación cierre 2026 en 4.4%, por encima del consenso, presionada por los nuevos aranceles a productos importados de países sin tratado, que podrían encarecer bienes duraderos como autos y electrodomésticos, así como por la rigidez a la baja en los precios de los servicios.

Aunque un peso fuerte podría ayudar a contener parte de estas presiones, el banco considera que la inflación seguirá siendo un reto hacia adelante.

Sobre política monetaria, el banco estima que Banxico, con una tasa de referencia en 7% considerada neutral, tiene poco margen para recortes adicionales, aunque podría evaluar ajustes a la baja si el peso se mantiene fuerte o si la actividad económica se debilita más de lo previsto.

En cuanto a las finanzas públicas, HSBC destaca una mejora relativa, con un presupuesto que contempla superávit primario y un déficit manejable, además de una de las razones de deuda pública respecto al PIB más bajas de la región, aunque persiste la necesidad de una reforma fiscal de fondo.

El banco mantiene una perspectiva favorable para el peso mexicano, que podría seguir superando a otras monedas emergentes, aunque con episodios de volatilidad durante la revisión del T-MEC.

En un escenario de renovación exitosa del tratado, HSBC estima que el tipo de cambio podría cerrar 2026 alrededor de 17.25 pesos por dólar, apoyado por diferenciales de tasas atractivos y estabilidad macroeconómica, aunque con riesgos latentes si surgen sorpresas en la negociación comercial.

