La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantiene sin modificaciones concretas, luego de la llamada telefónica que sostuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que también se abordaron temas de seguridad y cooperación bilateral.

En conferencia de prensa, la Mandataria señaló que en la conversación quedó claro que el entendimiento entre ambos países sigue avanzando, particularmente en materia de seguridad, tras las reuniones realizadas en Washington entre equipos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y sus contrapartes estadounidenses.

“En la conversación no hubo nada adicional, estuvo de acuerdo conmigo en que vamos avanzando en el entendimiento general que tenemos”, indicó.

EU muestra interés en fortalecer reglas del T-MEC: Sheinbaum

Sobre el acuerdo comercial, Sheinbaum explicó que el gobierno de Estados Unidos ha manifestado interés en fortalecer las reglas de origen del T-MEC, no solo en el sector automotriz, planteamiento que ya fue expuesto al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien viajará a Washington la próxima semana para detallar las conversaciones.

La Presidenta subrayó que, aunque no existe ningún acuerdo concreto hasta el momento, las negociaciones avanzan de manera positiva y destacó que Estados Unidos reconoce que el tratado con México es uno de los mejores a nivel mundial.

Añadió que continúan los trabajos tanto en materia de tarifas como en las denominadas barreras no arancelarias, de cara a la revisión del acuerdo.

En cuanto a la industria automotriz mexicana, con la cual se reunió este miércoles, Sheinbaum indicó que el tema fue abordado tanto en la llamada con Trump como en la reunión que sostuvo recientemente con directivos del sector.

Explicó que el objetivo del gobierno mexicano es evitar la pérdida de producción de autopartes y facilitar que otras empresas puedan adquirir esas operaciones, además de acompañar a los trabajadores afectados.

Asimismo, detalló que se trabaja con las armadoras en diversos temas, como agilizar los cruces aduaneros, acelerar la devolución del IVA y definir con anticipación normas ambientales para vehículos, considerando que algunas vencen en 2027.

Sheinbaum informó que se acordó mantener los acuerdos comerciales con otras regiones del mundo y anunció la creación de una comisión intersecretarial para dar seguimiento a los planteamientos de la industria automotriz.

Respecto a Canadá, la Presidenta señaló que durante la llamada se reiteró la vigencia del acuerdo trilateral, pese a los comentarios recientes del presidente Trump sobre la posible influencia del país canadiense en la revisión del T-MEC.

Trump invita a Sheinbaum a EU

Finalmente, indicó que Trump la invitó a visitar Estados Unidos, aunque no se estableció una fecha específica, y que ambos acordaron mantener la comunicación para dar seguimiento a las reuniones de sus respectivos equipos.

La Mandataria federal indicó que con Trump no se abordó el tema del envío de petróleo a Cuba y refirió que el canciller Juan Ramón de la Fuente lo ha hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

