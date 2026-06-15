Ya falta muy poco para que arranque la cuarta temporada de “La casa de los famosos México” y para esta edición 2026, nos cuentan, que algunos de los participantes ya grabaron sus promocionales.

Entre los nombres que suenan están Cynthia Klitbo, Karina Torres, Ernesto Laguardia, Mariana Ochoa, Raquel Garza y Laura Flores. En los próximos días se revelarán los nombres de los conductores y, poco a poco, saldrán a la luz los concursantes de esta nueva entrega. La pregunta es: ¿logrará tener el mismo boom que en años anteriores?

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Aún falta una sorpresa de Belinda

Si pensábamos que 2025 había sido el año de Belinda, la cantante ha demostrado que este 2026 lo supera y con creces: cantó en la inauguración del Mundial de Futbol, dio voz a a una tablet en “Toy Story 5” y se estrenó como productora en la serie “Carlota” (que también protagonizó); sin contar las marcas comerciales a las que ha representado.

Y nos cuentan que aún le falta una sorpresa por anunciar que, de igual manera, sorprenderá a sus fans y refrendará el año. ¿Se trata acaso de un concierto a lo grande?.

Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL.

Oka Giner y David Zepeda vencen a “La rosa de Guadalupe”

Tan difícil es ganarle a “La rosa de Guadalupe”, que parece tener línea directa en las alturas, que cuando un programa lo logra es digno de celebración y esto pasó con la telenovela “Tan cerca de ti nace el amor”.

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El melodroma, protagonizado por Oka Giner y David Zepeda, ha dado la gran sorpresa en Las Estrellas al lograr más de 4.3 millones de espectadores a nivel nacional, dejando atrás al unitario. Veremos si se mantiene.

David Zepeda y Oka Giner protagonizan la historia. Foto: TelevisaUnivisión

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