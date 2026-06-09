Paola Durante sigue pagando las consecuencias de haber estado en prisión acusada por su supuesta participación en el asesinato de Paco Stanley. A 25 años de haber quedado en libertad, lamenta que hoy no pueda tramitar una visa por tener antecedentes penales, que no pueda salir del país para viajar con su hija, y que cada vez que busque trabajo, aparezca su pasado.

La conductora no sólo espera una disculpa de las autoridades, sino que eliminen sus antecedentes, tomando en cuenta que fue exonerada por falta de pruebas en 2001.

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Angelique Boyer, ¿la nueva reina de las telenovelas?

Angelique Boyer parece seguir la tradición de éxito que en su momento crearon artistas como Leticia Calderón y Edith González que, con sus personajes, reinaron en países lejanos.

Nos cuentan que, aún sin haber sido grabado, con el hecho de que su nombre aparezca en un melodrama, este es comprado en países lejanos. Para muestra, “Doménica Montero”, que protagonizó al lado de Marcus Ornelas.

En Latinoamérica, fue vista en Brasil, Panamá y República Dominicana; también llegó a Europa (en países como España y Rumania), Medio Oriente y hasta África alcanzando 70 naciones.

Angelique se ha convertido en sinónimo de éxito para Televisa. Foto. Carlos Mejía / EL UNIVERSAL





Ernesto D’Alessio, en las nubes por su novia

Ernesto D’Alessio anda en las nubes con su novia Alejandra Gálvez Araiza, con quien se deja ver en todos lados. El cantante caminaba de la mano de la joven para disfrutar en Polanco de una noche que comenzó con el concierto de Pandora y Flans en el Auditorio Nacional.

D’Alessio está retomando su carrera artística, como su reciente participación en el programa “Juego de voces”.

El actor y conductor está retomando su carrera y su vida sentimental. Foto: ARCHIVO. EL UNIVERSAL)

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