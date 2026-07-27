La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de Rommel Pacheco al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por las medallas conseguidas en los Juegos Centroamericanos, donde México encabeza el medallero.

Comentó que invitará al funcionario federal a Palacio Nacional para que informe “qué nuevas acciones está tomando”, respecto a la organización de la Comisión Nacional.

“Rommel tiene muchas virtudes, pero una de ellas es que no hay imposibles, él va, se mueve, hace trabaja todo el día. Busca que los atletas puedan ir a competencias, si en el momento, por razones burocráticas, no pudo tener recursos suficientes, habla con los organizadores. Es muy activo y además los atletas lo quieren mucho, lo reconocen”, dijo.

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Destacó el apoyo para los atletas que participan en la competencia regional, y afirmó que “prácticamente todos los que van a Centroamericanos, están becados”.

“El que tengan más posibilidad, un espacio de entrenamiento, buenos entrenadores, que se resuelva una situación económica, que puedan competir en distintos lugares para poder tener esa experiencia, va formando mejores atletas, y el objetivo es que venga desde las escuelas, desde la olimpiada infantil”; añadió.

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También dijo que podría invitar a Isaac del Toro a Palacio Nacional, por su destacada participación en el Tour de Francia, donde obtuvo el tercer lugar.

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“Vino aquí el día del premio nacional del deporte, él se llevó uno de los premios, pero si con gusto (lo recibimos), es una persona muy sencilla”, comentó, en conferencia de prensa.

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