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La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que le corresponde a Nicaragua decidir su forma de gobierno, ante la cancelación de elecciones anunciada por el presidente de ese país, Daniel Ortega, para evitar que la oposición llegue al poder.
“Es la autodeterminación de los pueblos, lo que decide el pueblo de Nicaragua, y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos”, respondió cuando se le cuestionó si apoya dicha decisión.
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A la mandataria también se le preguntó si aprobaría que en México se aplicara la misma medida, para que no se realicen elecciones, como en Nicaragua.
“No, aquí hasta hay revocación de mandato. Democracia, democracia, democracia. Cada país decide, cada pueblo decide. Nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada país decida cómo se organiza", manifestó.
“¿Coincide de alguna manera con que esta sea la ruta que debe seguir la región, ante una preocupación que su misma administración ha planteado ante el avance de la oposición o grupos conservadores o de la derecha?”, se le preguntó.
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Entre risas, la titular del Eje de Federal contestó: “¡No, cómo creen! Aquí hay elecciones cada seis años, es más hay revocación de mandato. Entonces no, democracia, democracia, democracia. Poder del pueblo, gobierno del pueblo”.
Al ser cuestionada si enviaría una carta por las expresiones de Ortega, Sheinbaum insistió que cada país decide y que está a favor de la democracia.
em/apr
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