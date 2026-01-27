La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobierno de México recibió una invitación por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para participar en la Junta de Paz que propuso, y adelantó que el país se encuentra en proceso de análisis para definir su postura, la cual será dada a conocer en el transcurso de esta semana.

“Sí, recibimos la invitación por parte del presidente Trump”, informó la Mandataria federal, al precisar que la respuesta no es una decisión inmediata ni personal, sino que debe ser evaluada conforme a los principios constitucionales y de política exterior del país.

En ese sentido, explicó que el tema está siendo revisado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum subrayó que uno de los elementos centrales en este análisis es la postura histórica de México en el ámbito internacional.

“México es un país que ha reconocido a Palestina como nación”, enfatizó, al señalar que este reconocimiento forma parte de los principios que guían la política exterior mexicana, basada en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

La presidenta reiteró que cualquier definición se hará dentro del marco legal vigente. “Nosotros, en el marco de nuestra Constitución, tenemos que contestar, porque no es una decisión personal”, sostuvo, y añadió que la respuesta oficial se dará “esta misma semana”, una vez concluido el análisis correspondiente.

Recordó que desde el inicio de su administración se impulsaron reformas constitucionales para reforzar el principio de no intervención y evitar cualquier tipo de injerencia extranjera, lineamientos que —dijo— seguirán rigiendo la actuación de México frente a iniciativas internacionales en materia de seguridad y paz.

