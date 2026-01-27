La mañanera de Sheinbaum, 27 de enero, minuto a minuto

Sigue lo más relevante de la conferencia de la Presidenta.

08:09.- Zoé Robledo, director del IMSS habla sobre el proceso de compra de equipo para el IMSS, en 2025. Destaca que es la mayor compra que ha hecho el Instituto.

Señala que ahora hay un nuevo modelo de compra con la Secretaría de Anticorrupción.

08:03.- Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, presenta los avances de "La Clínica es Nuestra 2025". Destaca que las inversiones se han destinado a infraestructura, equipamiento y remodelaciones.

7:57.- Martí Batres, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), presenta el programa de obras del ISSSTE para 2026, donde destaca que los objetivos son acercar los servicios de medicina familiar y especialidades, reducir tiempos de espera, mejorar la atención y ampliar la infraestructura a nuevos espacios.

7:46.- David Kershenobich, secretario de Salud, habla sobre la prevención de diabetes mellitus. Señala que es un mito que una vez que se diagnostica tenga que llegar necesariamente a complicaciones como daño renal, ceguera u alguna otra.

Sin embargo, advierte que existen riesgos hereditarios.

7:45.- Inicia conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum Pardo

