Tras la agresión que ocurrió en un campo de futbol en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas perdieron la vida y 10 resultaron lesionadas, fuentes federales señalaron que al menos cinco de los fallecidos pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) previo a los hechos, se aseguraron dos cartulinas atribuidas al CSRL, en las que se refiere una disputa entre el CSRL y el CJNG.

También se señala la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque de “Los Marros”, esta célula delictiva opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman “Negro” o “Camorro” o “Gallo”, identificado como jefe de célula, quien se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en Irapuato, Guanajuato; y es uno de los objetivos buscados por las autoridades.

Lee también CNDH ignora a madres buscadoras y está subordinada al poder, dice la oposición; Piedra acusa que buscan desvirtuar su trabajo

Lara Belman es señalado como generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya; cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado para ejecución de sentencia.

Además se le relaciona con los delitos de secuestro, extorsión, homicidio, venta de droga y desaparición forzada de personas.

Lee también Masacre en Salamanca; ataque armado en campo de futbol deja 11 muertos y 12 heridos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/rmlgv