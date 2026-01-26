Más Información

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Tras la agresión que ocurrió en un campo de futbol en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde 11 personas perdieron la vida y 10 resultaron lesionadas, fuentes federales señalaron que al menos cinco de los fallecidos pertenecen a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación ().

De acuerdo con las investigaciones, el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) previo a los hechos, se aseguraron dos cartulinas atribuidas al CSRL, en las que se refiere una disputa entre el CSRL y el CJNG.

También se señala la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabezó el grupo de choque de “Los Marros”, esta célula delictiva opera bajo el mando de Mario Eleazar Lara Belman “Negro” o “Camorro” o “Gallo”, identificado como jefe de célula, quien se dedica a la distribución de droga, homicidios y extorsión en Irapuato, Guanajuato; y es uno de los objetivos buscados por las autoridades.

Lara Belman es señalado como generador de violencia en los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya; cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado para ejecución de sentencia.

Además se le relaciona con los delitos de secuestro, extorsión, homicidio, venta de droga y desaparición forzada de personas.

