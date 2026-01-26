Más Información

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Los compraron, en julio de 2025, 12 togas con un costo unitario de entre 22 mil y 24 mil pesos, seis son para sesiones extraordinarias y seis para sesiones ordinarias.

En documentos consultados por se informa que los ministros favorecidos son , Estela Ríos, Giovani Figueroa, Irving Espinosa, y Sara Herrerías. A las ministras Jasmín Esquivel, Lenia Batres y, no les compraron porque ellas ya tenían desde la conformación de la antigua Corte.

El costo total de la compra fue de 294 mil 547 pesos, se hicieron dos adjudicaciones con un monto de 134 mil 467 pesos y otra por 160 mil 80 pesos.

Desgloce de precio de las togas adquiridas por los ministros de la Corte. Foto: captura de pantalla
Desgloce de precio de las togas adquiridas por los ministros de la Corte. Foto: captura de pantalla

Lee también

“Las tallas serán personalizadas, por lo que resulta necesario tomar medidas a cada una. La fecha de toma de muestra será determinada por la administradora del contrato, posterior a la fecha de adjudicación”, se explica en uno de los contratos adjudicados.

Desgloce de precio de las togas adquiridas por los ministros de la Corte. Foto: captura de pantalla
Desgloce de precio de las togas adquiridas por los ministros de la Corte. Foto: captura de pantalla

A quien adjudicaron la compra fue a Édgar Juan Hernández García.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]