Los ministros de la Corte compraron, en julio de 2025, 12 togas con un costo unitario de entre 22 mil y 24 mil pesos, seis son para sesiones extraordinarias y seis para sesiones ordinarias.

En documentos consultados por EL UNIVERSAL se informa que los ministros favorecidos son Hugo Aguilar, Estela Ríos, Giovani Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías. A las ministras Jasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, no les compraron porque ellas ya tenían desde la conformación de la antigua Corte.

El costo total de la compra fue de 294 mil 547 pesos, se hicieron dos adjudicaciones con un monto de 134 mil 467 pesos y otra por 160 mil 80 pesos.

Desgloce de precio de las togas adquiridas por los ministros de la Corte. Foto: captura de pantalla

“Las tallas serán personalizadas, por lo que resulta necesario tomar medidas a cada una. La fecha de toma de muestra será determinada por la administradora del contrato, posterior a la fecha de adjudicación”, se explica en uno de los contratos adjudicados.

A quien adjudicaron la compra fue a Édgar Juan Hernández García.

