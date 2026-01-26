Más Información

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

“Estoy dolido porque lo quería como un hijo”; tío de periodista muerto en descarrilamiento de Tren Interoceánico exige justicia

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

BTS en México: Profeco anuncia infracción contra Ticketmaster; habilita canal de denuncia exclusivo para conciertos

“A mí me parece bien”, expresó la presidenta tras darse a conocer la decisión de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver las “camionetas machuchonas” que adquirieron.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que es una “nueva Corte” la que fue electa por la ciudadanía.

“Es una nueva Corte y tiene que haber una visión distinta frente a la gente”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Recordó que se preguntó a la SCJN sobre esta y el máximo tribunal de justicia respondió que se habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar.

