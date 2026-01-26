“A mí me parece bien”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras darse a conocer la decisión de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de devolver las “camionetas machuchonas” que adquirieron.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que es una “nueva Corte” la que fue electa por la ciudadanía.

“Es una nueva Corte y tiene que haber una visión distinta frente a la gente”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

Recordó que se preguntó a la SCJN sobre esta polémica adquisicón de camionetas y el máximo tribunal de justicia respondió que se habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar.

