Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta en su conferencia matutina los hechos más relevantes de su gobierno y habla sobre los eventos como mundialitos, torneos y semilleros que formarán parte de las actividades de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Sigue aquí lo más relevante de la conferencia de la Mandataria federal.

08:57.- La Presidenta dice que si no se transmitieran las mañaneras, no se darían a conocer las cosas como son.

08:40.- Sheinbaum confirma que Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa, se entregó en la embajada de Estados Unidos en México.

08:35.- La Presidenta habla sobre el proceso de Ricardo Salinas Pliego, para pagar sus impuestos; indica que se encuentra en mesas de diálogo, para llegar a acuerdos con las autoridades.

"Esta misma semana tiene que quedar resuelto", menciona la Presidenta.

08:26.- Sheinbaum Pardo informa que el Gobierno de México, a través del gabinete de Seguridad federal, está en coordinación con el gobierno de Guanajuato y con la Fiscalía estatal para dar con los responsables del ataque de un grupo armado en un campo deportivo ayer en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 muertos y 12 heridos.

08:20.- Iván Escalante informa que se iniciará una procedimiento por infracción a la ley contra Ticketmaster “por la falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores”.

A pregunta expresa, el procurador Escalante Ruiz, informó que la multa a la empresa Ticketmaster podría ser por más de cuatro millones de pesos por la falta de claridad en la información proporcionada para los conciertos de BTS.

Explica cómo que la regulación para venta de boletos permitirá saber el monto total de un boleto, sin tener que estar calculando cuánto se pagará y con eso eliminar la tarifa dinámica.

08:02.- Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, habla sobre el Torneo Nacional Mundial Mujeres Libres y cómo participar en él.

07:58.- Zoé Robledo, titular del Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS), anuncia las fechas y ubicación de los eventos que se desarrollarán en el instituto, con motivo del Mundial 2026.

07:54.- Rommel Pacheco, titular de la CONADE, explica cómo funcionan las seis copas que se llevarán a cabo entre estudiantes.

07:49.- Mario Delgado, secretario de Educación Pública, explica los rubros para participar en la Copa Nacional Escolar 2026 e indica que será el torneo más grande que se jugará a nivel escolar. Menciona que esta es una de seis copas que se desarrollarán en total.

07:47.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, habla sobre los eventos que se llevarán a cabo en México por la Copa FIFA 2026.

07:43.- La presidenta Sheinbaum Pardo destaca la importancia de la banda surcoreana, señalando que más de un millón de jóvenes quieren acudir al concierto.

Sheinbaum revela que le escribió una carta al primer ministro de Corea del Sur, para pedirle que venga BTS a México en más ocasiones y los ARMY puedan ir a sus conciertos.

07:40.- Sobre el concierto de BTS, Iván Escalante da a conocer los lineamientos para regular la publicidad, información y venta de boletos para conciertos.

07:37.- Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), indica en qué establecimientos se respeta el acuerdo del precio de la gasolina, así como cuál es la mejor remesadora para enviar dinero de Estados Unidos a México.

El procurador federal exhibe a los establecimientos que dan más económico y más costosa la canasta básica en cada región de México.

07:35.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

