El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dio bienvenida en mixteco al nuevo secretario General de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, quien asume en sustitución del magistrado Rafael Coello Cetina, quien ocupó el cargo desde 2009.

Previo al inicio de la sesión pública del Pleno de la Corte, Aguilar Ortiz celebró que a partir de este lunes 12 de enero de 2026 hay nuevo secretario General de Acuerdos “en la persona del maestro Daniel Álvarez Toledo”.

“Me complazco en darle la más cordial bienvenida. Con él, como anunciábamos hace unos días, vamos a iniciar un nuevo ciclo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, destacó.

El ministro presidente aseveró que con esta designación en el Alto Tribunal se podrá tener una Corte cercana a la gente, comprometida con la justicia y comprometida con los sectores que tradicionalmente han estado excluidos de la impartición de justicia.

Rafael Coello Cetina fue secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2009. Foto: Especial

SCJN remueve a Rafael Coello tras 17 años como secretario General de Acuerdos

Rafael Coello Cetina fue removido luego de 17 años de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte el pasado 8 de enero, por propuesta de Hugo Aguilar que fue avalada por unanimidad por el resto de ministros.

En un comunicado, la SCJN expresó su “más amplio reconocimiento” a su labor, desempeñada con profesionalismo y compromiso institucional. Además, informó que Coello Cetina retomará sus funciones en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde seguirá contribuyendo “con su experiencia, vocación de servicio y solidez jurídica”.

De acuerdo con el Alto Tribunal, la designación del maestro Daniel Álvarez Toledo responde al fortalecimiento del trabajo jurisdiccional de la Corte, desde una visión cercana a las personas y orientada a consolidar una justicia accesible, eficiente y sensible a las realidades sociales.

Destacó que Álvarez Toledo tiene un perfil de servidor público con amplia experiencia en el Poder Judicial de la Federación (PJF), quien “comparte los valores, principios y visión de esta nueva etapa de la SCJN”.

“La Suprema Corte le da la bienvenida al maestro Daniel Álvarez Toledo en su nueva responsabilidad como secretario general de acuerdos, confiada en que su experiencia y capacidad contribuirán a seguir fortaleciendo la visión de justicia de la SCJN”, subrayó.

