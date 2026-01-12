Más Información

EU flexibiliza su postura hacia Cuba; permite que México siga suministrando petróleo a la isla, revela secretario de Energía

EU flexibiliza su postura hacia Cuba; permite que México siga suministrando petróleo a la isla, revela secretario de Energía

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Mantener pluris, mover elección judicial y pegar presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Rescate en el Refugio Franciscano fue por investigación de maltrato animal, afirma Bertha Alcalde; niega que haya sido despojo

Rescate en el Refugio Franciscano fue por investigación de maltrato animal, afirma Bertha Alcalde; niega que haya sido despojo

"Delincuente condenado y pedófilo"; Mark Ruffalo estalla contra Trump en los Globos de Oro

"Delincuente condenado y pedófilo"; Mark Ruffalo estalla contra Trump en los Globos de Oro

Falta el último invitado; sigue aquí cuándo y dónde ver el Texans vs Steelers de este lunes

Falta el último invitado; sigue aquí cuándo y dónde ver el Texans vs Steelers de este lunes

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

La Suprema Corte de Justicia de la Nación () validó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de noviembre 2020, por el que se reformaron diversas disposiciones que condujeron a la extinción de diversos fondos y fideicomisos.

El Máximo Tribunal del país desestimó ocho controversias que tenían la intención de impugnar la extinción de 109 fideicomisos del Gobierno, decretada por el Congreso en noviembre de 2020.

Las controversias fueron presentadas por los estados de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán y se determinó que el decreto no vulneró la autonomía financiera.

Lee también

El Pleno estableció que estos instrumentos son mecanismos auxiliares del Poder Ejecutivo Federal y que su eliminación, o la modificación en la forma de canalizar los recursos, no invade las competencias estatales.

Esto debido a que los estados pueden seguir ejerciendo sus atribuciones en materias tales como protección civil, atención a víctimas, medio ambiente, ciencia y tecnología, así como protección de personas periodistas y defensoras de derechos humanos.

Arístides Rodrigo Guerrero García, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial
Arístides Rodrigo Guerrero García, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial

Los proyectos fueron presentados por el ministro Arístides Guerrero García quien planteó declarar infundados los alegatos.

Lee también

En su intervención manifestó que la anterior Corte tuvo cuatro años para presentar estas controversias constitucionales.

“Lo he señalado en reiteradas ocasiones… No caeré en la narrativa de si la anterior fue buena o fue mala, pero sí lo quiero decir de manera muy clara, fue muy irresponsable, porque fueron cuatro años en donde se cerró la instrucción en estas controversias constitucionales”, precisó.

La Corte determinó que el Congreso de la Unión solo redefinió la forma de colaboración federal en materias concurrentes, sin transgredir los principios de federalismo y división de poderes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]