La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, , hizo un llamado a la presidenta y a los legisladores del oficialismo para que tomen en cuenta las propuestas de la oposición para la .

"Hago un llamado al gobierno y a su mayoría a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político electoral que está por iniciar. Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por el gobierno actual", expresó.

Señaló que si la reforma electoral solo considera las propuestas del régimen, excluirá a la mitad de los votantes que no comulgan con su ideología.

"Pensar en una reforma que solo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46% de los mexicanos que NO votaron por ellos. Los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54% de los votantes mexicanos", subrayó.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que prevé enviar al su propuesta de reforma electoral en la tercera semana de enero de 2026.

