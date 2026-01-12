La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los legisladores del oficialismo para que tomen en cuenta las propuestas de la oposición para la reforma electoral.

"Hago un llamado al gobierno y a su mayoría a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político electoral que está por iniciar. Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos y no solo a aquellos que votaron por el gobierno actual", expresó.

Señaló que si la reforma electoral solo considera las propuestas del régimen, excluirá a la mitad de los votantes que no comulgan con su ideología.

"Pensar en una reforma que solo incluya el punto de vista de la mayoría dejaría fuera al 46% de los mexicanos que NO votaron por ellos. Los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54% de los votantes mexicanos", subrayó.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que prevé enviar al Congreso de la Unión su propuesta de reforma electoral en la tercera semana de enero de 2026.

