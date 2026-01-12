Más Información

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Roban a la Marina 22 toneladas de mango

Rubio y de la Fuente sostienen llamada sobre desmantelamiento de cárteles de la droga; EU pide "resultados tangibles"

Se incendia bodega huachicolera en La Piedad, Michoacán; hay vecinos lesionados, casas y autos calcinados

Celebridades se manifiestan contra ICE en los Globos de Oro; Hollywood se suma a las protestas nacionales

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Tras la llamada de esta mañana con el mandatario estadounidense , la presidenta reiteró el trabajo de su gobierno en seguridad para la protección de todas las personas mexicanas.

“Nuestro objetivo principal es la seguridad y la paz en nuestro país, y la justicia, ese es el objetivo”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 12 de enero en .

“Lo que nos interesa aquí es bajar la inseguridad, que no haya delitos que tengan que ver con la violencia. ¿Para qué? Pues para que vivan tranquilos los mexicanos y las mexicanas, ese es nuestro objetivo y en ese marco colaboramos con Estados Unidos”, añadió.

Destacó que los en 40%: “Es un número significativo y estoy convencida en que va a disminuir”.

Agregó que su gobierno va contra la extorsión, que “es un tema que afecta mucho a las familias mexicanas [...] Vamos a atender ese tema, igual el tema de desapariciones que también lo estamos atendiendo, y junto con los estados; robos con violencia y todo lo que tiene que ver con la inseguridad”.

Reiteró que es importante atender las causas para las juventudes de México, a través de un modelo de desarrollo distinto que está dando resultados.

