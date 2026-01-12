Más Información
Tras la llamada de esta mañana con el mandatario estadounidense Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el trabajo de su gobierno en seguridad para la protección de todas las personas mexicanas.
“Nuestro objetivo principal es la seguridad y la paz en nuestro país, y la justicia, ese es el objetivo”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 12 de enero en Palacio Nacional.
“Lo que nos interesa aquí es bajar la inseguridad, que no haya delitos que tengan que ver con la violencia. ¿Para qué? Pues para que vivan tranquilos los mexicanos y las mexicanas, ese es nuestro objetivo y en ese marco colaboramos con Estados Unidos”, añadió.
Destacó que los homicidios disminuyeron en 40%: “Es un número significativo y estoy convencida en que va a disminuir”.
Agregó que su gobierno va contra la extorsión, que “es un tema que afecta mucho a las familias mexicanas [...] Vamos a atender ese tema, igual el tema de desapariciones que también lo estamos atendiendo, y junto con los estados; robos con violencia y todo lo que tiene que ver con la inseguridad”.
Reiteró que es importante atender las causas para las juventudes de México, a través de un modelo de desarrollo distinto que está dando resultados.
