Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente abordan desmantelamiento de los cárteles; EU reafirma su compromiso para combatirlos
El secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, abordó con el canciller Juan Ramón de la Fuente la necesidad de desmantelar las redes criminales de los cárteles de la droga, y detener el tráfico de fentanilo y armas de fuego.
Así lo informó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. En un comunicado, agregó que Rubio reafirmó el compromiso de EU para combatir al narcoterrorismo y enfatizó la urgencia de obtener resultados "tangibles para proteger a nuestro país".
Esta conversación ocurre en el contexto de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, después de la intervención militar cuya finalidad fue capturar al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, en la cual afirmó que "algo se tiene que hacer con México", alusivo al combate al crimen organizado.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum retrasará su conferencia de prensa matutina, la cual se celebra a las 07:30 horas; el nuevo horario será a las 09:00. El motivo sería una llamada con su homólogo de los Estados Unidos
