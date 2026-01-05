El canciller Juan Ramón de la Fuente reapareció este lunes después de que el pasado 28 de noviembre se separó temporalmente de su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por cuestiones de salud.

De la Fuente condenó las acciones unilaterales en Venezuela y dijo que la vía del diálogo y la negociación es el único camino legítimo y necesario para generar las condiciones que acerquen a una solución pacífica.

Reiteró que la postura de México es clara y contundente: “Condenamos las acciones militares ejecutadas de manera unilateral y rechazamos enérgicamente la amenaza o el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial de cualquier Estado”.

De la Fuente condena acciones de EU contra Venezuela

En el marco de la XXXVII Reunión con Embajadores y Cónsules, dijo que el caso de la República Bolivariana de Venezuela no fue excepción y por ello reclamamos el respeto al Artículo 2 de la carta de la Organización de las Naciones Unidas con base en el derecho internacional y en nuestro mandato constitucional.

En la sede de la cancillería se transmitió la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la situación en Venezuela.

Dijo que México seguirá defendiendo esos principios morales que incluyen también la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de los países y el respeto la promoción y protección de los derechos humanos entre América Latina y El Caribe como una zona de paz que debemos preservar.

“México seguirá privilegiando la vía del diálogo y de la negociación como el único camino legítimo y eficaz para resolver las diferencias como lo ha señalado nuestra Presidenta México que reitera su disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar un escalamiento mayor”.

De la Fuente, hizo un llamado a la ONU y a su Consejo de Seguridad que sesiona este lunes para asumir cabalmente su responsabilidad y actuar con mayor determinación para generar condiciones que nos acerquen a una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

