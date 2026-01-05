En medio de conflictos internacionales y acontecimientos nacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa sobre las acciones, avances y eventos en torno a su gobierno.

Para conocer los detalles más importantes de su ponencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, sigue aquí el minuto a minuto de la conferencia matutina de la Presidenta de México.

07:39.- La Presidenta de México lee un posicionamiento por la intervención a Venezuela por parte de Estados Unidos. "Rechazamos de manera categórica la intervención de otros gobiernos en los países [...] la soberanía y los principios de los pueblos, no son negociables", manifiesta.

07:38.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Vuelve a desear un feliz año "a todos y todas".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr