En medio de conflictos internacionales y acontecimientos nacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa sobre las acciones, avances y eventos en torno a su gobierno.

Para conocer los detalles más importantes de su ponencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, sigue aquí el minuto a minuto de la conferencia matutina de la Presidenta de México.

07:39.- La Presidenta de México lee un posicionamiento por la intervención a Venezuela por parte de Estados Unidos. "Rechazamos de manera categórica la intervención de otros gobiernos en los países [...] la soberanía y los principios de los pueblos, no son negociables", manifiesta.

07:38.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Vuelve a desear un feliz año "a todos y todas".

