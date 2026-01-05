Más Información
Trump reparte amenazas tras operación en Venezuela; presiona a México, amaga a Colombia y dice que Cuba “está a punto de caer”
En medio de conflictos internacionales y acontecimientos nacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa sobre las acciones, avances y eventos en torno a su gobierno.
Para conocer los detalles más importantes de su ponencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, sigue aquí el minuto a minuto de la conferencia matutina de la Presidenta de México.
07:39.- La Presidenta de México lee un posicionamiento por la intervención a Venezuela por parte de Estados Unidos. "Rechazamos de manera categórica la intervención de otros gobiernos en los países [...] la soberanía y los principios de los pueblos, no son negociables", manifiesta.
07:38.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Vuelve a desear un feliz año "a todos y todas".
