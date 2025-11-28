Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; Roberto Velasco queda como encargado de la SRE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica, por lo que se quedará como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal detalló que acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

La Mandataria federal destacó que Juan Ramón de la Fuente ha realizado una labor extraordinaria y le deseó pronta recuperación, e indicó que en su lugar, se quedará como encargado de despacho el subsecretario para América del Norte.

