La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que le ofreció al ahora exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero estar al frente de una embajada “y el acepto esta propuesta”, e informó que Ernestina Godoy presentó su renuncia al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para encabezar la Fiscalía Especial de Control Competencial de la FGR.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que aún no puede informar a qué embajada se va el ahora exfiscal porque hay un proceso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en donde el país extranjero tiene que hacer las cartas credenciales.

“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República

“Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país y hasta que no sé acepte, pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla, pero aceptó el fiscal y él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada del área de la Fiscalía, Control Competencial, y Ernestina Godoy presentó su renuncia y estará tomando posesión. Ya tiene el cargo desde ayer y estará tomando posesión más tarde“, detalló.

“¿Por qué le ofreció una embajada?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“Así fue, le ofrecí una embajada al fiscal, aceptó. Él tiene siete años en la Fiscalía, está por cumplir siete años y aceptó ser embajador de México y qué bueno“, respondió.

