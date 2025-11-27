Como último acto en funciones de la Fiscalía General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy, como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

Esto, luego de que Godoy presentó su renuncia como Consejera Jurídica Federal.

De acuerdo con Ley de la Fiscalía General de la República, ante la ausencia del fiscal quien asume el cargo es el titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

Por lo que Ernestina Godoy asumirá el cargo como encargada en lo que el Senado y el Ejecutivo designan al sucesor de Gertz Manero.

El documento firmado este 27 de noviembre, se le otorgan derechos, obligaciones y facultades que son inherentes al cargo.

Ernestina Godoy en conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el 19 de septiembre de 2025. Foto: Presidencia

Godoy podría ser la nueva titular de la FGR: Jorge Nader

Ernestina Godoy, electa por Gertz Manero como Fiscal Especializada de Control Competencial y encargada de la FGR, puede participar en la convocatoria del Senado para ser la nueva titular de la FGR, de acuerdo al abogado Jorge Nader Kuri, quien apuesta por que el Senado la elija como la primera fiscal de la República.

“Sí, nada lo impide. Es más, participará y resultará electa por el Senado, con lo cual se convertirá en Fiscal General”, expresó.

Senado avala renuncia de Gertz Manero

Este jueves 27 de noviembre, Gertz Manero envió a la presidenta de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo, una carta donde anunció su renuncia a la titularidad de la FGR, al ser propuesto como la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México ante un “país amigo”.

Con 74 votos a favor, 22 en contra y 0 abstenciones, la Cámara Alta avaló la renuncia de Alejandro Gertz, al haber calificado como “causa grave” el motivo de la misma.

Durante la sesión, legisladores de oposición como el priista Manuel Añorve y el panista Raymundo Bolaños rechazaron la renuncia, pues consideraron que era “un movimiento político disfrazado de cortesía diplomática”.

Sin embargo, senadores de Morena y PT manifestaron su respaldo a Gertz Manero y a su desempeño como titular de la Fiscalía General de la República. La legisladora petista Lizbeth Sánchez aseveró que la autonomía está viva y funciona como garantía para el país, por lo que avalarían el proceso de renuncia “con responsabilidad”.

bmc/em