La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el papel de las Fuerzas Armadas como eje de la atención a la población durante las fuertes lluvias que afectaron a cinco estados del país en octubre, y afirmó que el trabajo de soldados, marinos y personal de auxilio “agrandó a México” frente a la adversidad.

La Mandataria subrayó que la labor de quienes participaron en las operaciones de rescate y apoyo a la población no debe ser cuestionada ni minimizada.

“Nunca permitan que nadie minimice su labor… ustedes son parte esencial, fundamental de la patria. Son orgullo de México, el rostro de México en la emergencia y mano firme en la reconstrucción”, expresó.

En su mensaje, Sheinbaum dirigió un agradecimiento directo a gobernadores y a los titulares de la Defensa Nacional y de Marina por el despliegue coordinado durante las afectaciones.

La Presidenta destacó que la respuesta institucional permitió recuperar rápidamente zonas destruidas.

"En un mes limpiamos 1 millón de metros cúbicos de lodo, cientos de caminos; visitamos más de 100 mil viviendas; se entregaron despensas y apoyos”, señaló, al asegurar que la acción conjunta reflejó la fuerza solidaria del país: “El pueblo de México siempre demuestra de qué estamos hechos… un pueblo que no abandona a los suyos”.

Agregó: "Son parte esencial fundamental de la patria, no todo lo contrario, son orgullo de México, son el rostro de México en la emergencia y mano firme en la reconstrucción. Son orgullo del pueblo y de la nación".

Sheinbaum relató escenas presenciadas durante la emergencia, en las que observó a elementos de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional, la CFE, caminos y servidores de la nación actuar con disciplina y humanidad.

Al cierre de su mensaje, la Presidenta aseguró que gobernar implica cuidar y acompañar.

"Ser mujer Presidenta es comprender que el poder no está en imponer, sino en servir con integridad, con presencia y con corazón”.

Reiteró su agradecimiento “desde lo más profundo” y sostuvo que el trabajo realizado en octubre “demostró que México es más fuerte que cualquier adversidad”.

mahc/apr