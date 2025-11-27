Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco van por día de asueto; analizan home office o medio día laboral

Más Información

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ; el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, coincidieron en tener un día de asueto para la inauguración de la y partidos.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Brugada explicó que se está proponiendo un acuerdo con la federación, con las escuelas y con la iniciativa privada.

“Yo creo que sí va a funcionar. Ese día todo mundo quiere ver la inauguración, entonces vamos por buen camino y pronto vamos a presentar, ya con las muchas Cámaras y responsables de este tema. Queremos que ese día haya un día libre para los trabajadores aquí en la ciudad”, mencionó.

, gobernador por Movimiento Ciudadano, dijo que ante los cuatro días que se prevé haya partidos en Guadalajara, se busca que sean días de asueto: “Queremos medir el anuncio en el sentido de los horarios, tenemos la misma idea que la Ciudad de México”.

, también de Movimiento Ciudadano, indicó que se tiene la fortuna que el primer juego cae en sábado, mientras que el tercero es en miércoles: “Vamos a buscar que sea inhábil en materia escolar, nos va a ayudar mucho en el tráfico”.

García dijo que si no se puede tener el día libre, se buscará que se pueda hacer home office o se trabaje medio día.

Lemus y García agradecieron a la titular del Ejecutivo federal el presupuesto para el Mundial en sus estados. La Mandataria federal recordó que el Gobierno federal aportará entre mil 500 millones y dos mil millones de pesos.

