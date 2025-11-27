Más Información
Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice
Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa
“Hasta ahora no me lo ha manifestado”, dice Sheinbaum sobre supuesta renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero; recibí una carta del Senado, la estoy analizando y mañana les informamos, dijo.
En breve más información...
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]