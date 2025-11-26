Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; hacían labores de inteligencia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dos de sus elementos, quienes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en Jalisco, desaparecieron en el municipio de Zapopan mientras se dirigían a Guadalajara, la capital del estado.

Al momento, la dependencia a cargo de Omar García Harfuch asegura que los elementos se encuentran en calidad de no localizados.

“Los hechos ocurrieron este martes, cuando los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial y se perdió comunicación con ellos. Como resultado del seguimiento a la ruta que llevaban, la unidad fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan”, reportó la SSPC.

La dependencia detalló que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional para dar con los elementos.

Además, afirmó que las familias de los agentes “cuentan con el acompañamiento y el respaldo absoluto de la institución”, que ya les está brindando apoyo.

