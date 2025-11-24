Más Información

Morelia.- Con relación a los detenidos relacionados presuntamente en el homicidio de , el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que “hay algo muy relevante y tiene que ver con la estrecha coordinación que ha tenido mi gobierno, la Fiscalía del estado y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (del gobierno federal).

“Esto nos ha permitido tener avances muy oportunos y certeros (en las investigaciones)”, señaló.

Destacó que ese trabajo conjunto ha permitido que haya detenidos por varias líneas de investigación.

“Todas las líneas de investigación están desplegadas con transparencia, con alta responsabilidad por parte de la Fiscalía General de Justicia del estado, que también trabaja en temas de inteligencia con nuestra propia Secretaría de Seguridad Pública “, expuso el mandatario.

En ese sentido, confió en que como autoridades lograrán la vinculación a proceso de los siete escoltas y el operador criminal del , Jorge Armando N, El Licenciado y/o El Contador.

Recordó que el primer detenido (Jorge Armando), está relacionado a la autoría del atentado y los otros siete, son los del primer círculo de seguridad que tenía el alcalde independiente, Manzo Rodríguez.

Y “que está la investigación muy avanzada, de que (los escoltas) hayan sido penetrados de alguna manera por el grupo de la delincuencia organizada”.

“Estoy seguro que se va a lograr (la vinculación a proceso); hay la confianza; también la familia (de Carlos Manzo); ha demostrado y ha dado su voto de confianza en las investigaciones y creo que esto ha sido y está siendo bien recibido y también está dándose una respuesta muy oportuna en este caso”.

Ramírez Bedolla, reiteró, que las investigaciones continúan y afirmó que a diferencia de otros casos que tardan meses en darse resultados “tenemos un excelente trabajo coordinado y confiamos en que se tenga la vinculación a proceso (de los detenidos) con la prisión preventiva de estas personas”.

A solicitud de la defensa de los implicados, se les otorgó la duplicidad del término y será hasta este próximo miércoles, cuando se lleve a cabo la audiencia en la que el juez determinará si vincula o no a proceso, a los imputados.

