Un total de cuatro policías estatales en activo fueron detenidos por los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Tabasco, acusados de abuso de autoridad y del asesinato a balazos de un joven estudiante universitario.

En un comunicado, la dependencia informó que, se cumplimentó una orden de aprensión contra los elementos de seguridad.

Lo anterior apenas un día después de la marcha en la que participaron un centenar de amigos y familiares del joven Rodrigo Isidro Ricárdez, entre ellos sus padres y excompañeros de la carrera de Médico Veterinario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Lee también Aseguran predio usado para almacenar droga y huachicol en Hidalgo; decomisan 5 mil litros de combustible y dosis de narcóticos

De acuerdo con la familia, el joven fue asesinado, la noche del 14 de noviembre, en la colonia José María Pino Suárez, Centro, cuando los policías estatales, le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones.

Don Lucio Isidro Álvarez, padre de la víctima, aseguró que su hijo recibió primero dos disparos, en la mano izquierda y el cuello, sin embargo, los uniformados le asestaron un último disparo en el corazón, lo que le arrebató la vida.

“No quiero que la Fiscalía vaya a sacarme un chivo expiatorio, quiero a los responsables y los responsables deben de pagar, porque lo acribillaron por espalda y le dieron el tiro de gracia. Mi hijo todavía estaba vivo y lo remataron y queremos justicia”, expresó en su momento.

Lee también Sujetos armados matan a tiros a agente de Investigación Criminal en Guanajuato; un adolescente fue herido de bala en la escena

La FGE informó que bajo el principio de cero impunidad, derivado de los actos de investigación dirigidos por el Ministerio Público y realizados por la Dirección de Policía de Investigación, personal especializado en criminalística y peritos, este día se cumplimentaron órdenes de aprehensión en contra de cuatro personas por el delito de homicidio, relacionado con el asesinato del joven estudiante.

“Las personas detenidas formaban parte de una corporación de seguridad en el Estado y, de acuerdo con los datos recabados durante la investigación, existen elementos suficientes para imputarles su probable participación en el delito”, precisó.

Asimismo, refiere que, los elementos actualmente, se encuentran en proceso de ser puestos a disposición del Juez de Control que las requiere, por lo que la investigación permanecerá abierta hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em