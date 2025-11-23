Al señalar que no triunfa quien busca el apoyo extranjero, cuando no tiene respaldo interno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, convocó a los mexicanos a defender de manera constante la independencia, la soberanía y lucha por la justicia en el país.

Al encabezar en el puerto de Veracruz la conmemoración del Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el Mar, acompañada del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, la Mandataria advirtió que la historia del país demuestra que jamás han triunfado los proyectos que buscan apoyarse en la fuerza, la violencia o el respaldo extranjero para imponerse.

“Nuestra historia demuestra que la lucha por la soberanía, la independencia, la justicia y la igualdad es permanente, no terminan nunca. [...] la historia nos muestra que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo, no triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación; no triunfa quien busca apoyo extranjero, cuando no tiene apoyo interno”, expresó.

Sin mencionar actores específicos, pidió mantenerse alerta ante cualquier intento de intervención impulsada desde fuera del país con apoyo interno.

“Siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa, apoyada sí, por los conservadores”, señaló la titular del Ejecutivo federal, en compañía de su gabinete legal así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, y la presidenta de la Cámara de Diputados y Senadores, Kenia López Rabadán y Laura Itzel Castillo, respectivamente.

Sheinbaum Pardo aseguró también que la fuerza moral de México no proviene del odio ni de la confrontación, sino del compromiso con la patria y el bienestar del pueblo.

"Las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, porque aquí la patria se defiende con amor, y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”, dijo.

En su mensaje, la Presidenta rindió homenaje a la Armada de México y a los marinos que, desde 1825, garantizan la defensa de las costas para concluir con la Independencia de México en el mar.

Destacó su labor no solo en la seguridad marítima, sino también en tareas sociales, de rescate, apoyo durante desastres y proyectos de infraestructura.

"Debemos emocionarnos y motivarnos con las hazañas de nuestras Fuerzas Armadas, que todos los días construyen paz y justicia con patriotismo junto a su pueblo. Las vemos en la inauguración de un tren que une territorios, en la mano extendida al vulnerable frente a la inundación, en los helicópteros que llevan alimento y esperanza”, expresó antes de recordar el legado de Pedro Sainz de Baranda y otros héroes de la independencia marítima.

Según Sheinbaum, su ejemplo debe guiar la vida pública del país. “Hace 200 años debemos seguir con la misión de proteger nuestra tierra y nuestras costas, garantizar nuestra soberanía y servir a México con lealtad, valentía y honor, con paz, libertad, responsabilidad y justicia”, afirmó al concluir su intervención llamando a la unidad.

"Mexicanas y mexicanos, hoy como ayer, estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia. Que viva la Marina Armada de México, que viva la independencia, que viva México libre, independiente y soberano, que viva México, que viva México”.

