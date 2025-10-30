La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, se sumó a las voces que exigen que el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, se disculpe públicamente por los comentarios misóginos que hizo el pasado 24 de octubre durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, la legisladora de Morena consideró que las expresiones del funcionario no ameritan que renuncie a su cargo, al señalar que “piensa como la mayoría de los hombres en este sistema patriarcal”.

Laura Itzel Castillo recomendó a Taibo tener a la mano un ejemplar de la Constitución Política Mexicana con “mirada de mujer”, como el que presentó recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Es importante tomar en consideración que nuestro amigo y compañero Paco Ignacio Taibo tenga un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con mirada de mujer, con mirada de género, porque tenemos mucho que trabajar y que transformar en esta sociedad, por una sociedad igualitaria, y en eso tenemos mucho que aprender todos y todas, pero sobre todo nuestros amigos, nuestros compañeros los varones”, subrayó.

“Paco Ignacio Taibo es un varón que piensa como la mayoría de los hombres en este sistema patriarcal. Que lo que es importante es que los compañeros, los hombres en este país cambien el chip, para que el chip sea un chip de igualdad de género. Es decir, que tenemos que reconocer que desafortunadamente vivimos en un sistema patriarcal, la educación así ha sido y así ha permeado y en este sentido lo que necesitamos es cambiar esas cosas”, expresó en un video publicado en redes sociales.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado afirmó que las mujeres demuestran a diario que “somos seres humanos pensantes, capaces de estar en cualquier cargo y bajo cualquier presión y trabajo”, además de que la igualdad sustantiva, plasmada en la Constitución, debe reflejarse no solo en las elecciones, sino en los distintos ámbitos donde se desarrollan las mujeres. “Es tiempo de mujeres”, concluyó.

