La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió en defensa de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, luego de que se difundiera que la funcionaria omitió declarar la venta de un departamento valuado en 9 millones de pesos.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal aseguró que Buenrostro ya aclaró el tema y destacó su trayectoria como servidora pública.

“Ya se respondió. Vamos a poner la respuesta de Raquel. Desde ayer me explicó todo el tema. Es una mujer de primerísima. Hay algunos, desde que estuvo en el SAT, que no la quieren… pues porque los obligó por primera vez a pagar impuestos”, señaló Sheinbaum.

La presidenta consideró que los ataques en contra de la funcionaria provienen de quienes se vieron afectados por las medidas fiscales implementadas durante su gestión en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Andan promoviendo estas cosas en contra de ella. Pero tiene una enorme reputación, Raquel. Propios y extraños le reconocen su capacidad. Desglosó cómo era el Fonden y en 20 minutos acabó con el debate, explicando con claridad cómo funcionaba. Es una extraordinaria servidora pública. No hay nada que haya hecho mal”, afirmó.

Sheinbaum insistió en que la explicación de Buenrostro es suficiente y que no existe irregularidad alguna en su declaración patrimonial.

