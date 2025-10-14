Senadores de Morena y de la oposición protagonizaron un acalorado debate al acusarse mutuamente de la tragedia que viven miles de familias por las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales registradas en cinco estados de la República.

Legisladores del Partido Acción Nacional demandaron la restitución del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), desaparecido en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, advirtió que revivir ese fondo sería regresar al pasado de corrupción.

El tabasqueño arremetió además contra quienes añoran el Fonden, al que calificó de símbolo de corrupción y aseguró que el país vive “nuevos tiempos de solidaridad”.

Lee también Anticorrupción inhabilita por 2 años a farmacéutica; brindó información falsa y realizó entregas a destiempo al IMSS, acusa

“Es lamentable que en estos tiempos, en los que, como bien dijo esta mañana la presidenta de la República, se requiere la solidaridad de todos, haya todavía algunos que no entiendan que este país ya cambió, que ya no es el país de ellos y de su absurdo Fonden.(…) Desde luego hay quienes seguramente van a intentar seguir recordando ese pasado de corrupción que representaba el Fonden”, expresó el senador.

Minutos antes, en entrevista, el líder panista en el Senado, Ricardo Anaya, demandó que se reinstaure el Fonden, cuya desaparicion, recordó, se decidió con el argumento de que había mucha corrupción, pero subrayó que irónicamente, hasta la fecha no hay denuncias penales ni detenidos.

“Nuestra postura es muy clara, debe haber Fonden, debe haber un fondo para apoyar a la gente en desgracia cuando hay desastres naturales, y si alguien hace mal uso de ese dinero, pues que se procese a esa persona, pero es absurdo que lo que hagan sea dejar a los damnificados sin dinero porque alguien cometió un acto de corrupción y nunca señalen y nunca procesen a la persona que supuestamente lo hizo. En este momento lo que se necesita son recursos para ayudar a la gente y no andar politizando el asunto”, recalcó.

Lee también Roberto Velasco va por fortalecer cooperación con EU y Canadá tras ser ratificado; defenderá derechos de connacionales, dice

Desde tribuna, la priista Carolina Viggiano recordó que José María Tapia, director del Fonden en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, ahora está en Morena.

La senadora mostró una foto de Tapia con la presidenta Claudia Sheinbaum. “Dijo Andrés Manuel que quitaba el Fonden por corrupción, y después al director del Fonden lo hizo candidato de Querétaro, cuando es un corrupto”, recalcó.

En tanto, la panista Mayuli Latifa Martínez calificó de hipócritas a los morenistas porque no saben cómo lavarse la cara por la desaparición del Fonden, no saben cómo “chihuahuas” hacerle para darle a entender a la gente que hubo corrupción y tienen en sus filas a quien dirigía ese fondo, pero no hay denuncias penales contra nadie.

Lee también Yasmín Esquivel exige tipo penal claro para castigar violencia vicaria contra mujeres; pide clasificación de delito único

“Yo les reto a los senadores de Morena: presenten la denuncia contra ‘Chema Tapia’, quien fue el director del Fonden con Peña Nieto, ¿pero ¿qué creen?: fue candidato a presidente municipal de Querétaro, por Morena; por suerte perdió y quiere ser el candidato a gobernador de Morena en Querétaro”, recalcó.

“La hipocresía está en Morena, yo le reto a la bancada de Morena a que investiguen a Chema Tapia y que le finquen las responsabilidades por malversación de los recursos del Fonden, pero nada más decirles: vean qué día estamos hoy y a ver si se atreven a hacerle esa denuncia a hoy un morenista que está en sus filas. Ahora les toca a ustedes cargar con ese paquete”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em