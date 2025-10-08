Más Información

Si el coordinador de Morena en el Senado de la República, , es aprehendido, será algo sumamente positivo para el oficialismo y para la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo el periodista y columnista de , Claudio Ochoa Huerta, en Con los de Casa junto a Maite Azuela.

“Si cae Adán Augusto López Hernández en la cárcel va a ser un positivo para Morena y para la ; si no, va a ser un lastre”, afirmó.

Sin embargo, descartó la posibilidad de que el legislador de Morena caiga en prisión pese a sus presuntos nexos con el crimen organizado, pues vaticinó que, como máximo, será retirado de su actual curul en la Cámara de Senadores “a través de una maniobra”.

“El régimen tiene todo para hacer lo correcto. ¿Cuáles son las consecuencias de meterlo a la cárcel? Esa es la pregunta”, cuestionó Ochoa Huerta. Y consideró que “todo el mundo le aplaudiría a la Presidenta” si este escenario se cumpliera.

Por lo anterior, estimó que el Movimiento de Regeneración Nacional está entrando en una etapa donde el “sálvese quien pueda” se convertirá en la regla del partido si sigue saliendo a la luz este tipo de información que compromete a altos mandos guindas.

“Empezaremos a ver si esos personajes, si los hijos del expresidente le tienen lealtad a . Y si se procede contra Adán Augusto, si él quiere ser leal a Palenque con todo lo que ha perdido”, agregó.

Claudio Ochoa, de igual forma, pidió no subestimar el poder político del expresidente tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador, así como de sus hijos Andy, Bobby y José Ramón López Beltrán.

