La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó opinar el que ayer el senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, haya sido captado observando el partido de fútbol del Barcelona vs PSG, mientras se desarrollaba la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en sesión del pleno.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que eso no le corresponde y que no se metería a opinar sobre este hecho.

"Preguntarle sobre las críticas que hubo ayer en contra del senador Adán Augusto cuando estaba la comparecencia del secretario de Hacienda que en vez de estar atento a la comparecencia estaba viendo el futbol", se le preguntó.

"Eso ya no me corresponde", dijo en Palacio Nacional.

"¿No afecta la imagen del partido?", se le insistió.

"Ya no me voy a temer en eso", respondió en el salón Tesorería.

Ayer, el senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, fue captado observando el partido de fútbol del Barcelona vs PSG, mientras se desarrollaba la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en sesión del pleno.

El encuentro entre el equipo azul grana y el francés se dio en la Jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Recientemente, el morenista ha enfrentado polémicas por presuntos nexos con el crimen organizado, debido a la orden de aprehensión emitida en contra del que fue su secretario de Seguridad cuando gobernó Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H.” o “El Abuelo”, acusado de ser el cabecilla del grupo delictivo “La Barredora”.

