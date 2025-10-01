Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió en sus redes sociales un adelanto de una pieza documental titulada “Los Primeros 365 Días: La transformación avanza” que se estrenará el viernes 3 de octubre de 2025, donde comparte distintas reflexiones a un año de su mandato.

“A un año de haber tomado posesión, la primera presidenta de nuestra historia reflexiona sobre México, los desafíos que enfrenta, la grandeza de su pueblo, los principios y las tareas de la transformación”, se lee en el material audiovisual.

En el adelanto difundido por Sheinbaum Pardo, menciona que no hay nada más poderoso que la convicción política, algo que, considera, es similar al amor.

“Es tiempo de mujeres. Y llegamos todas. Es también una revolución: ser madre, ser abuela, hija. Te hace ser protectora”, menciona la titular del Ejecutivo.

Además, dialoga sobre la “principal ruptura en 2018”, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, hito electoral que, asevera, significó dejar de gobernar para unos cuantos.

“Es amor al pueblo, amor a la patria, amor a las convicciones, a tus anhelos, un amor al prójimo. Eso es lo que nos mueve, los anhelos del pueblo”, subraya.

No especifica quién es el director, o en qué plataforma o cines se estrenaría la pieza.

Puedes ver el adelanto a continuación:

Les comparto un adelanto; estreno: 3 de octubre. pic.twitter.com/sxZLCAc48n — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 2, 2025

