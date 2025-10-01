Más Información

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Cancillería confirma tres mexicanos interceptados por Israel; van al sur de Tel Aviv, dice

Brugada plantea 24 obras en Iztapalapa contra inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Brugada plantea 24 obras en Iztapalapa contra inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Manifestantes pro Palestina se movilizan en la CDMX; bloquean Paseo de la Reforma

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

La presidenta compartió en sus redes sociales un adelanto de una pieza documental titulada “Los Primeros 365 Días: La transformación avanza” que se estrenará el viernes 3 de octubre de 2025, donde comparte distintas reflexiones a un año de su mandato.

“A un año de haber tomado posesión, la primera presidenta de nuestra historia reflexiona sobre México, los desafíos que enfrenta, la grandeza de su pueblo, los principios y las tareas de la transformación”, se lee en el material audiovisual.

En el adelanto difundido por , menciona que no hay nada más poderoso que la convicción política, algo que, considera, es similar al amor.

Lee también

“Es tiempo de mujeres. Y llegamos todas. Es también una revolución: ser madre, ser abuela, hija. Te hace ser protectora”, menciona la titular del Ejecutivo.

Además, dialoga sobre la “principal ruptura en 2018”, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, hito electoral que, asevera, significó dejar de gobernar para unos cuantos.

“Es amor al pueblo, amor a la patria, amor a las convicciones, a tus anhelos, un amor al prójimo. Eso es lo que nos mueve, los anhelos del pueblo”, subraya.

Lee también

No especifica quién es el director, o en qué plataforma o cines se estrenaría la pieza.

Puedes ver el adelanto a continuación:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/ml

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses