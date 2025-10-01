La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuidado el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, durante su primer año de gobierno, además de garantizar que no hay rupturas al interior del partido.

"La presidenta ha protegido el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sólo de palabra, con hechos y aunque esto no metiera la menor duda, le enoja muchísimo a unos cuantos que se frotaban las manos para ver una ruptura, un distanciamiento, una brecha entre dos proyectos, pero se quedaron y se quedarán con las ganas", sostuvo.

Afirmó que el segundo piso de la Cuarta Transformación está en buenas manos con la mandataria Claudia Sheinbaum, quien le ha dado continuidad al proyecto.

Al evento por el aniversario de un año de gobierno de la Presidenta acudieron integrantes del CEN, del comité de la ciudad de México, así como legisladores federales y locales, aunque nuevamente estuvo ausente el secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán.

Señaló que desde un principio se le cuestionó a la presidenta "si tendría la pericia suficiente para mantener vivo a un movimiento que pudiera acompañar, muchas voces apostaron porque no, muchas voces dijeron que Morena se acabaría una vez que se fue la licenciado Andrés Manuel López Obrador".

"Hoy vemos que se equivocaron. Han pasado 365 días y la presidenta Claudia Sheinbaum para se ha ganado la confianza, el respeto pero sobre todo el amor del pueblo de México, con inteligencia, con cabeza fría, con serenidad en medio de una coyuntura internacional adversa ha logrado que a México se le respete, que se respete su soberanía y que nuestra nación tenga un trato igual entre todas las naciones del mundo", afirmó.

En un evento para conmemorar el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y siete años de Morena, destacó el avance en la entrega de programas sociales para adultos mayores, estudiantes y otros proyectos prioritarios de la 4T.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, encabezó este miércoles 1 de octubre el evento "Primer de año. Primera Presidenta. 7 años de la Cuarta Transformación”, en el Museo de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

Andy está trabajando en organización del partido, afirma Luisa Alcalde

La presidenta Luisa María Alcalde aclaró que el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, se encuentra trabajando en la conformación de los comités y por este motivo no acudió al evento de aniversario del primer año de la presidenta Sheinbaum.

"Anda metido en lo de los comités, está trabajando con nosotros de la mano en unidad, porque también esos son chismes de que hay fracturas, hay divisiones, no es cierto", subrayó.

"Nos coordinamos muy bien, está trabajando con nosotros, está metido en el tema organizativo, ha seguido con el tema de las afiliaciones, ya llevamos casi diez millones de afiliadas y afiliados, y está trabajando muy bien", aseguró.

