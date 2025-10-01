El senador y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López, fue captado este miércoles observando el partido de fútbol del Barcelona vs PSG, mientras se desarrollaba la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en sesión del pleno.

El encuentro entre el equipo azul grana y el francés se da en la Jornada 2 de la fase de grupos de la UEFA Champions League en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Recientemente, el morenista ha enfrentado polémicas por presuntos nexos con el crimen organizado, debido a la orden de aprehensión emitida en contra del que fue su secretario de Seguridad cuando gobernó Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H.” o “El Abuelo”, acusado de ser el cabecilla del grupo delictivo “La Barredora”.

Además, Adán Augusto fue también señalado de no reportar supuestos depósitos millonarios para su campaña de 2023, realizados por dos empresas que recibieron contratos durante su gubernatura.

Lee también Taddei se posiciona ante próxima reforma electoral; INE debe permanecer ajeno a vaivenes políticos

En respuesta, el coordinador guinda expresó el 30 de septiembre que tiene la conciencia tranquila frente a los señalamientos porque, aseveró, todo el mundo, al menos en Tabasco, conocen su estilo de vida.

“He hecho públicas mis declaraciones patrimoniales durante toda mi vida”, subrayó.

Asimismo, de acuerdo con el senador, las acusaciones provienen de “sectores de la derecha” y gente que no se asume como oposición política, “pero lo es”.

Lee también Encinas agradece a Sheinbaum confianza para ser representante de México en la OEA; el multilateralismo es imprescindible, dice

Ante los señalamientos, diversos oficialistas como Ricardo Monreal o la presidenta del partido Luisa María Alcalde se han pronunciado:

“No es un lastre para nosotros. Nosotros no somos defensores jurídicos, seguramente cuando haya la acusación, si es que la hay, el Ministerio Público actuará y él se defenderá, pero para nosotros no es un lastre, es una persona que respetamos, que siempre vamos a expresar nuestra solidaridad con él”, expresó Monreal el pasado 29 de septiembre.

Luisa Alcalde, por su parte, señaló que son cuestiones que le corresponden aclarar al propio Adán Augusto López: “Sería bueno que él aclarara esta información”, dijo la morenista en conferencia de prensa el pasado 26 de septiembre.

Lee también Propiedades de "Alito" Moreno fueron adquiridas con lavado de dinero y corrupción: Sheinbaum; trabajan Ley de Extinción de Dominio

Adán Augusto López sintoniza el partido de la Champios League en la Cámara Alta. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

El senador tabasqueño mirando el partido del FC Barcelona vs PSG de la UEFA Champions League. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em