El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, arremetió contra Morena y sus dirigentes, a quienes calificó de “cínicos, corruptos, sinvergüenzas y narcopolíticos”, en especial el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, a quien llamó “narcosenador”, “gran corrupto” y representó que es un lastre para Morena.

En entrevista, afirmó que la ciudadanía cobrará en las urnas a Morena los actos de corrupción y protección a intereses ilícitos.

Moreno aseguró que la imagen de Adán Augusto representa la “mejor joya” de lo que calificó como el lastre de Morena: un obstáculo que mantiene al partido en el poder moral y políticamente debilitado. “Esto es lo que el pueblo de México debe ver y juzgar en las próximas elecciones”, apuntó.

“Es el buen lastre que lleva Morena, ese lastre que está ahí, porque les quiero decir que hoy, Morena está moralmente derrotado, pero también públicamente derrotado. No tienen a dónde ir, a donde van les dicen narcos, rateros, corruptos. El pueblo de México se las va a cobrar en las próximas elecciones y les vamos a ganar”, aseguró Moreno Cárdenas al señalar que no hay condiciones para el diálogo con el líder parlamentario de Morena.

“¿Cómo vas a dialogar con un narco senador que es el coordinador? Estos son capaces de ejecutarte, de desaparecerte”, afirmó.

El dirigente priista también denunció supuestas irregularidades fiscales, amenazas a su familia y actos de persecución política en Campeche, donde dijo que el gobierno estatal promovió la expropiación de bienes de su madre.

