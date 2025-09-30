La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que los expresidentes de México, anteriores al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, “ya fueron juzgados por el pueblo”.

En su conferencia mañanera de este martes 30 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno no juzgará a los expresidentes priistas y panistas, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Yo pienso que ellos ya fueron juzgados por el pueblo, digo. No lo vamos a hacer nosotros”, declaró la Mandataria federal.

Recordó que en el sexenio pasado se hizo una consulta popular de juicio a expresidentes, pero no se alcanzó el número de votos necesarios.

Llamó a que no se vuelvan a repetir “los errores del pasado”: “Por fortuna hoy la gente está muy consciente, muy consciente y la verdad es que fueron juzgados por la historia y por el pueblo”.

