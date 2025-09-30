Más Información

Explosión de pipa en Puente de la Concordia, no fue por baches ni fallas en la unidad: Fiscalía CDMX

Diputados ponen alto a venta de bebidas energéticas a menores; avalan prohibir comercialización para este sector

"Todo el mundo conoce mi estilo de vida"; Adán Augusto detalla ingresos y acusa ataques de la derecha

Suman 20 los muertos bajo custodia del ICE en un año; 6 eran mexicanos

Detienen en Badiraguato a “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa; es acusado de tráfico de armas

Cónsul de México en Orlando sostiene encuentro con supervisor de ICE; pide procesos justos y respeto a derechos de connacionales

La presidenta expresó que los expresidentes de México, anteriores al exmandatario , “ya fueron juzgados por el pueblo”.

En su conferencia mañanera de este martes 30 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno no juzgará a los expresidentes priistas y panistas, , Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Yo pienso que ellos ya fueron juzgados por el pueblo, digo. No lo vamos a hacer nosotros”, declaró la Mandataria federal.

Recordó que en el sexenio pasado se hizo una consulta popular de , pero no se alcanzó el número de votos necesarios.

Llamó a que no se vuelvan a repetir “los errores del pasado”: “Por fortuna hoy la gente está muy consciente, muy consciente y la verdad es que fueron juzgados por la historia y por el pueblo”.

