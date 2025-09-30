Al manifestar que, "es por medida de seguridad”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la nueva Comisión de Telecomunicaciones reforzará el control para la venta de chips para teléfonos celulares para evitar diversos delitos, en especial, las extorsiones.

Indicó que hay diversas medidas que se buscarán llevar a cabo para reforzar la venta de chips, entre ellas, exigir a las compañías telefónicas que en centros de detención se bloquee de manera controlada la señal de celulares, además de que la compra de chips esté sujeta a identificación.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal reconoció que actualmente se puede comprar un chip para celular sin ninguna identificación, lo que abre la puerta a hacer llamadas de extorsión.

Lee también Diputados modifican reforma a Ley Aduanera; amplían plazo de patente de agentes aduanales hasta 40 años

“Ahora que entre la nueva Comisión de Telecomunicaciones, pues va a haber más control en la venta de chips. Eso ya está en la ley, pero hoy se puede comprar un chip para celular sin ninguna identificación. Se compran 10, 15, se pueden llevar a un centro de detención y si hay un celular ahí, pueden hacer llamadas de extorsión cambiando los chips”.

“Hay varias cosas que se están haciendo: una, es exigir a las compañías telefónicas que de manera controlada pueda evitarse la señal de celulares en los centros de detención; y la otra es que en la compra de chips haya identificación, como cuando compras un plan de un celular, hay identificación, pues igual cuando compras un chip que haya identificación. Eso va a bajar muchísimo la extorsión. Es por medida de seguridad”.

En el salón Tesorería, la jefa del Ejecutivo señaló que la obligación de resguardar los datos de los compradores recaerá en las empresas de telefonía, quienes, indicó, deberán garantizar la protección de la información personal.

Lee también Tras ataques de hospitales en Culiacán, Sheinbaum afirma que se va a proteger a todos; destaca disminución de homicidios

“Si se encuentra que ese chip estuvo involucrado en un delito, entonces a partir de una orden judicial se solicita la información”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr